لا ماراتون فايزر هذا الأسبوع

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كوفيد-19 الدكتور عبد الرحمن البرزي ألا ماراتون فايزر هذا الأسبوع.

وأشار في حديث إذاعي الى أن “رسائل نصية ستصل تباعاً لمن تتراوح أعمارهم بين الخمسين والاثنين وخمسين عاماً وسبق وأن أدرجوا أسماءهم على المنصة ومن هم فوق الثلاثة وخمسين عاماً فخدمة walk in متاحة أمامهم”.

وكانت وزارة الصحة نظمت ماراتون فايزر الأسبوع الفائت للفئة العمرية التي تزيد عن 55 عاماً يوم السبت، ثم خفضتها لمن يزيد عن 53 عاماً يوم الأحد المنصرم. لكن ماراتون فايزر يوم السبت المقبل لن ينزل في سلم الأعمار خمس سنوات، عن الأسبوع الفائت، كما وعد الوزير حمد حسن. أي لن يكون متاحاً لمن يزيد عمرهم عن 48 عاماً، بل سيشمل الفئة العمرية التي تزيد عن خمسين عاماً فحسب، كما قالت مصادر مطلعة لـ”المدن”.