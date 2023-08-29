الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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لا مازوت ولا كهرباء ولا مياه.. وكتاب إلى الوزير

منذ 45 دقيقة
مياه - تعبيرية

مياه - تعبيرية

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أوضح مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أنه أرسل اليوم كتابا إلى وزير الطاقة أبلغه فيه أن المياه قد تنقطع إذا لم نأخذ المازوت من المنشآت النفطية.

وقال جبران في حديث لـmtv: “لا مازوت ولا كهرباء وفي هذه الحال 20 في المئة فقط من المواطنين سيحصلون على المياه”، كما توجّه بنداء إلى المواطنين الذي يحمّلون المؤسسة مسؤولية انقطاعهم من المياه ليقول: “نحن لسنا مسؤولين عن انقطاع الكهرباء ولا نملك الإمكانات لشراء المازوت لأن الآلية تغيّرت وبالتالي رجاء لا تحمّلونا المسؤولية “إنتوا عم بتقوّصوا عالمكان الغلط”.

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