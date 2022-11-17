لا مبادرات جديدة في ملف الاستحقاق الرئاسي!

أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء’ أنّ ما من مبادرات جديدة في ملف الأستحقاق الرئاسي، وان الاتصالات واللقاءات التي تتم لا تتعدى كونها تنسيقية، وبالتالي الأفرقاء ما يزالون على مواقفهم نفسها وأيًا منهم لن يكون باستطاعته فرض توجهه، حتى أن معارضة التشريع في ظل الشغور الرئاسي والتي يعكسها بعض النواب يستحيل أن تصل إلى مكان.

وأعلنت هذه المصادر أن تعليق دعوة الرئيس “نبيه بري” إلى جلسات الانتخاب الدورية غير مطروح حاليا، لكنّه فكرة للدرس لاسيما ان جميع الجلسات السابقة لم تفرز إلا الانقسام النيابي فحسب.

وتنعقد اليوم الجلسة النيابية السادسة لإنتخاب رئيس للجمهورية وسط توقعات معظم الكتل إن لم يكن كلها بأن تكون كسابقاتها، وربما مع فارق اختيار بعض نواب التغيير والمستقلين اسماً من بين المرشحين او رمزاً جديداً للأوراق الملغاة.

وذكرت مصادر نواب التغيير والمستقلين لـ «اللواء» انه على الاغلب سيتم التصويت كما في المرة السابقة، أي لميشال معوض وبورقة مرمّزة.