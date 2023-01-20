لا مبادرة جديدة من بري.. فهل من توجّه إلى حلّ مجلس النواب؟

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على “الحاجة الى النقاش والحوار الوطني حول المخارج من أزمة الاستحقاق الرئاسي وتداعيات الشغور”.

كما اعتبر في حديث إلى “صوت كل لبنان”، وضع اعتصام النواب التغييريين داخل المجلس في “خانة الموقف التعبيري الرافض للفراغ”، مجددًا تأكيده أن “الرئيس نبيه بري هو أول من دعا إلى الذهاب إلى الحوار لتفادي طول أمد الفراغ.”

وأوضح أنّ “ليس لدى رئيس مجلس النواب اليوم أي مبادرة جديدة في هذا الإطار، وهو في موقع المتريث، ولا سيما بعد أن جوبهت كل الدعوات السابقة بالرفض من قبل الأفرقاء”. ولم يستبعد “إمكان الدعوة الى جلسة تشريعية في حال اقتضت الحاجة”.

فيما أكد أن “لا توجه لحل المجلس النيابي لأسباب عدة، منها عدم توفر القدرة على إجراء انتخابات جديدة”، موضحًا أن “لا مخرج للأزمة الراهنة وكل الأزمات إلا عبر التوافق”.