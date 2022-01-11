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لا محروقات للمحطات الخميس

11 - يناير - 2022
محطة محروقات

محطة محروقات

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أكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المحروقات عالمياً ولكن الارتفاع الجنوني بسعر الصرف هو من تسبب برفع الأسعار صباح اليوم وهذا الأمر سيستمر في الأسابيع المقبلة وسيصل سعر صفيحة البنزين الى 400 ألف ليرة.

وقال فادي أبو شقرا في حديث تلفزيوني: “نحن كموزعين للمحروقات لن نقوم بتسليم المواد الى المحطات يوم الخميس وهناك تحرّكاً في الشارع أدعو الجميع للمشاركة فيه”.

يذكر أنه ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف و400 ليرة و98 أوكتان 24 ألف و200 ليرة والديزل أويل 33 ألف ليرة والغاز 26200 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 374800 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 387600 ليرة.

مازوت: 393400 ليرة.

الغاز: 345500 .

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