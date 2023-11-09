الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
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لا مخزون من أدوية الأمراض المزمنة

منذ 5 دقائق
الدواء - تعبيرية

الدواء - تعبيرية

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نبّه نقيب الصيادلة جو سلوم، من اندلاع حرب واسعة لأنّ لبنان غير مهيأ لذلك، موضحاً ألّا مخزون من أدوية الامراض المزمنة لدى الصيدليات التي تتلقى الأدوية حسب حاجاتها، أمّا لدى مستودعات الشركات فالمخزون يكفي لشهر أو شهرين كحد اقصى.

وأشار سلوم في حديث الى “صوت كل لبنان” الى ان جزء كبير من الادوية المستعصية مفقود والجزء الآخر متوفر ويتم تسليمه للصيدليات بحذر وبكمية محدودة لمنع عمليات التخزين وقطع الطريق امام احتكارها في سبيل بيعها في السوق السوداء.

وعن الشكاوى التي تردد من قبل المواطنين حول ارتفاع في أسعار الادوية، دعا سلوم المواطنين للتواصل معه شخصيًا لأنّ الارتفاع في الأسعار راهناً غير مبرّر إذا حصل.

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