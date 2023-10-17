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لا مدارس غدًا.. وميقاتي يُعلن يوم حداد وطني على شهداء غزة

منذ 13 دقيقة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكرة أعلن فيها أن يوم غد الأربعاء، هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية.

وعليه، تُنكس حدادًا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الأربعاء، وذلك تضامنًا مع غزة الصمود، واستنكارًا للمجازر الصهيونية الوحشية بحق أطفال الأمة.

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