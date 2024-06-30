"لا مفرّ من حرب حاسمة".. إسرائيل تهدد من جديد

مع استمرار المعارك في قطاع غزة، لاتزال إسرائيل تواصل تهديداتها بشنّ حرب واسعة على لبنان.

وفي جديد المواقف، أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أنه “لا مفرّ من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله”.

وأضاف “لا أستخف بالثمن المتوقع لحرب لبنان لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك”.

وفي آخر المستجدات ليل السبت الأحد 29،30\6\2024 خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار صوت غالبية المناطق اللبنانية في الجنوب وصولا إلى صيدا وبيروت والبقاع الغربي على دفعتين، وفي البقاع أربع مرات ما أثار حالة من الفزع بين اللبنانيين.

وأشارت المعلومات، إلى سقوط اجزاء كبيرة من سقف منزل في حاروف بسبب جدار الصوت نجم عنه إصابات طفيفة.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة خرقا لجدار الصوت في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا، ونفذ خرقا اخر لجدار الصوت في اجواء المتن وكسروان.