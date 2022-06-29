لا موجات حر هذا الأسبوع... إليكم تفاصيل أحوال الطقس

يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة، طقس صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

ويذكر أن لا موجات حرّ هذا الأسبوع.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٥ درجة.

٢- الجو: قليل السحب اجمالا، فيما تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الجمعة: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب محلي على الجبال ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، ١٥ و٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.