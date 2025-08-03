لا موجة حرّ غير مسبوقة.. وطقس لبنان صيفي معتدل والحرارة!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى منتصف الأسبوع.

معدّل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة. وتحذير من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.

وأكّدت مصلحة الأرصاد الجوية أنّ “لا صحّة للمعلومات عن تعرّض لبنان لموجة حرّ غير مسبوقة نهاية الأسبوع المقبل، حيث سنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة مركّزة في الداخل خصوصاً، اعتباراً من يوم الخميس”.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خصوصا على الساحل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب بشكل كثيف على الجبال ما يؤدي الى سوء في الرؤية كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ المتفرق فوق الجبال الشمالية اعتباراً من الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٨٥%.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA أي ما يعادل ٧٥٧ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٠.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٣٧.