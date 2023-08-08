لا مياه شفة في هذه البلدات منذ 15 يوماً... ونداءٌ من الأهالي

وجّه أهالي وفاعليات بلدات نبحا الدمدوم، نبحا المحفارة، نبحا القدام، نبحا الحرفوش، نبحا قليلة، برقا، قرحا ،الرام، والجوبانية، كتابا إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وقيادة الجيش ومحافظ بعلبك الهرمل ونواب ووزراء بعلبك الهرمل، ناشدوهم فيه “التدخل لحل مشكلة انقطاع مياه الشفة من عيون أرغش عن بلداتهم منذ 15 يوماً”.

واعتبروا أن “مياه الشفة يتم تحويلها لري المزروعات ونحو البرك الاصطناعية التي تستخدم في المقاهي من دون وجه حق، خصوصاً وأن هذه الينابيع هي ملكا لأهالي نبحا والقرى المجاورة التي يحرمها أصحاب هذه المقاهي وبعض المزارعين من وصول المياه إليها”.

وأضاف: “يتوجه الأهالي بالتمني على قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي لنا فيه كل الثقة الإيعاز الى الجهات الأمنية في البقاع التدخل لوقف هذه التعديات على مياه الشفة وضرورة تأمينها إلى عشرات آلاف المواطنين المقيمين في هذه البلدات”.