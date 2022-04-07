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لا مياه في هذه البلدات… ما السبب؟

منذ 49 دقيقة
المياه

المياه

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أصدرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي بياناً إلى المشتركين المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا.

أعلنت في هذا البيان أنها، “وبسبب ارتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن بلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا، اجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين، بيت شلالا، دير بللا، شناطا، كفيفان، جران، غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان، الفتيحات، آصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا على أن يتم إعادة توزيع المياه فور إنخفاض درجة العكارة في المياه”.

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