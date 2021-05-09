الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا نملك مخزوناً كافياً من المحروقات

9 - مايو - 2021
محطة محروقات

محطة محروقات

A A A
طباعة المقال

أشار ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى أنّه “حصل تهافتٌ على محطات البنزين نتيجة شائعات بشأن موضوع رفع الدعم فالناس لم تعد تحتمل ولا بدّ من الحذر من الأخبار التي يتمّ تداولها خصوصاً في ما يتعلّق بهذا الأمر، ووقعت الأزمة لأنّ بعض محطّات المحروقات لا يملك مخزوناً كافياً”.

وأضاف عبر الـmtv قائلاً: “سنقوم باتّصالات مع الشركات لتأمين المحروقات في الأسواق بأسرع وقت للخروج من هذه الأزمة التي سببها عدم توفّر كميات كافية من البنزين في المحطات”، متمنّياً على المصارف “تسهيل عملية تفريغ الحمولة من البواخر لتسليم السوق”.

وتابع: “لا استقرار في الوضع الاقتصادي في البلد ولا ثقة للمواطن بمسؤوليه، وبدنا نطوّل بالنا لنقطّع المرحلة الصعبة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ابراهيم منيمنة
    النائب منيمنة يحمّل عون مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية
    مبنى بلدية بيروت
    توضيح من محافظ بيروت بشأن التجمعات لمتابعة مباراة “بيروت – الرياضي”
    الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
    عون يبحث مع ميقاتي دخول “انرجان باور” المنطقة المتنازع عليها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    عملات مشفرة
    انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة