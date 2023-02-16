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لا "نيترات أمونيوم".. إطلاق رئيس مرفأ بيروت ووكيل باخرة "سكاي لايت"

منذ 43 دقيقة
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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أعلن رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أنهم “سعيدون بخبر ترك رئيس مرفأ بيروت أيمن كركر، ووكيل الباخرة “سكاي لايت” من قبل القضاء المختص”.

وأشار اليمن في بيان، إلى “ضرورة الإبتعاد عن الضغط والمغالطات المضللة للرأي العام”.

وأوضح أنه “بنتيجة التحاليل من قبل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، التابعة لوزارة الزراعة على العينات المأخوذة بعد دخول السفينة “سكاي لايت” إلى مرفأ بيروت، بسبب تعذر أخذ العينات في عرض البحر في ظل سوء الأحوال الجوية، أتت النتيجة عبارة عن أسمدة زراعية بخواص المسمى العلمي سلفات الأمونيوم وليست نيترات الأمونيوم”.

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