الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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لا وجود لمخطوف سعودي في بعلبك

منذ 5 دقائق
بعلبك - الهرمل

بعلبك - الهرمل

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أشارت معلومات “النهار” الى أنّ بعد أيام من عمليات المتابعة لدى معظم الأجهزة الأمنية، توصّلت التحقيقات إلى أنّه لا وجود لمخطوف في منطقة بعلبك الهرمل من الجنسية السعودية، والمخطوف هو سوري الجنسية من آل “ط”، ومقيم في الإمارات، وتأتي عملية الخطف على خلفية مالية.

وأثيرت بالأمس أخبار عن خطف رجل أعمال سعودي في بعلبك بعد استدراجه لشراء عقار في المنطقة، إلّا أنّ محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر شكّك في هذه المعطيات، قائلاً عبر حسابه في “تويتر”: “حتى اللحظة، لا يوجد أيّ معطيات تؤكد أو تنفي خطف مواطن سعودي في بعلبك، ولم تبلِّغ أي جهة الأجهزة الأمنية عن فقدان التواصل مع الشخص المزعوم خطفه”.

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