ماكرون يستقبل نواف سلام في الإليزيه

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه الأثناء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الإليزيه، في لقاء يُرتقب أن يتناول العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وآفاق الدعم الدولي للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.

وتأتي الزيارة الرسمية في إطار جولة خارجية يقوم بها الرئيس سلام لإعادة تفعيل التواصل مع الدول الصديقة والشريكة، وخصوصًا فرنسا التي لطالما لعبت دورًا تاريخيًا في مواكبة التطورات اللبنانية، ودعمت مسارات الإصلاح والاستقرار. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان في ملفات التعاون الاقتصادي، والمساعدات المرتبطة ببرنامج التعافي، إضافة إلى دور فرنسا في مسار المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية.