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ماكرون يستقبل نواف سلام في الإليزيه

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 5:00 مساءً
رئيس الحكومة نواف سلام في باريس

رئيس الحكومة نواف سلام في باريس

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يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه الأثناء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الإليزيه، في لقاء يُرتقب أن يتناول العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وآفاق الدعم الدولي للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.

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