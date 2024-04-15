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لبحث ملف النزوح السوري.. وفد من كتلة "الجمهورية القوية" يلتقي وزير الداخلية

منذ 8 دقائق
بسام المولوي

بسام المولوي

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في خطوة تأتي عقب حادثة قتل منسق “القوات اللبنانية” في جبيل، باسكال سليمان، دعت النائبة ستريدا جعجع بالتعاون مع وفد من كتلة “الجمهورية القوية” لاجتماع مهم يعقد اليوم في وزارة الداخلية ببيروت.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بوزير الداخلية بسام المولوي لمناقشة الوضع الراهن للنازحين السوريين في لبنان وسبل التعامل مع هذه القضية بشكل شامل وفعّال.

وفي سياق هذا اللقاء، ينوي وفد “الجمهورية القوية” تقديم مقترحات وخطط لحل الأزمة الناجمة عن النزوح السوري، مؤكدين على أهمية التعاون بين الحكومة والكتل النيابية في معالجة هذه القضية الإنسانية الحساسة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود البحث عن حلول عاجلة وفعّالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق المتأثرة بالأزمة الناجمة عن النزوح.

من المتوقع أن يتبع هذا اللقاء إصدار بيان صحفي يوضح نتائج وتوصيات الاجتماع، والخطوات المستقبلية التي ستتخذ لمعالجة قضية النزوح السوري في لبنان.

وتأتي هذه الجهود ضمن سعي الجميع للتصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية المتزايدة التي تفرضها أزمة النزوح على لبنان وسكانه.

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