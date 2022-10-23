لبنانيون ناجون يروون مأساتهم في سجن تركي

لا تنتهي الأخبار عن قوارب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من شواطئ شمال لبنان وتنتهي في عرض البحر إما بغرق من على ‏متنها أو نجاحها في اجتياز المياه الإقليمية والوصول إلى شواطئ دول أوروبية‎.‎

ففي 26 آب الماضي، انطلق قارب من ميناء طرابلس شمال لبنان على متنه 43 موزّعين بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، بيهم ‏نساء وأطفال وشباب قرروا ركوب البحر والمجازفة بحياتهم لتحقيق الحلم المنشود في إيطاليا، غير أن رحلتهم لم يُكتب لها النجاح ‏بعدما وقعت في شباك خفر السواحل اليوناني الذي أعاد الركّاب إلى تركيا التي بدورها احتجزتهم في أحد سجونها لأكثر من شهرين ‏قبل أن تُفرج عنهم تباعاً، لتصل مساء الخميس الفائت الدفعة الأولى منهم وتضمّ عشرة، إلى لبنان على أن تتبعها دفعة ثانية في الأيام ‏المقبلة.‏

عن تلك الرحلة من اليونان إلى تركيا تحدّث عمر الجنزرلي ابن العشرين عاماً لـ”العربية.نت”، واصفاً إياها بـ”رحلة الموت”، بعد أن ‏انتهت قبل أيام قليلة بعودته إلى عائلته في طرابلس‎.‎

وقال: “غادرنا لبنان في 26 أغسطس الماضي عبر ميناء طرابلس، وبعد رحلة هادئة استمرت ثمانية أيام وقبل أن نعبر باتّجاه المياه ‏الإقليمية الإيطالية اعترضنا مركب حربي تابع لخفر السواحل اليونانية واصطدم بمركبنا وكاد يُغرقه، فبدأ الأطفال والنساء بالصراخ، ‏عندها طلبوا منا الانتقال إلى مركبهم بواسطة سلالم‎”.‎

كما أضاف: “ما إن أصبحنا في المركب اليوناني حتى انهال علينا رجال الأمن بالضرب بسلاسل حديدية وإطلاق الشتائم والسباب، ‏ورموا علينا المياه وزادوا سرعة المركب كي نشعر بالبرد، حتى إن طفلة كانت معنا لم تبلغ السنتين كادت تموت من البرد فوضعوها ‏في كيس يُستخدم لتغليف الجثث، وعندما رأى والدها ذلك حملها وهدد برميها بالبحر إذا لم تلقَ معاملة حسنة، فسارعت والدتها إلى ‏احتضانها، غير أن الجنود اليونانيين عادوا وأخذوا الطفلة ثم انهالوا على المهاجرين مجدداً بالضرب المبرح‎”.‎

حاول عمر الذي يجيد التحدّث بالإنجليزية التواصل مع الجنود اليونانيين علّه ينجح بتحسين طريقة تعاملهم معهم، لكنه لم يلقَ إلا ‏مزيداً من الإهانات والشتائم. وقال “طلبت منهم ماءً للشرب، فأعطونا سطلاً من المياه الملوّثة‎”.‎

وبعد 18 ساعة من المعاناة الجسدية والنفسية، نقل جنود خفر السواحل اليوناني المهاجرين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين إلى ‏مراكب صغيرة داخل المياه الإقليمية التركية بعدما أخذوا منهم أوراقهم الثبوتية وهواتفهم وأغراضهم‎.‎

غير أن إحدى الأمهات احتفظت بهاتفها داخل حقيبتها فكان الوسيلة الوحيدة التي استخدموها للاتصال بخفر السواحل التركي الذي ‏وصل بعد قرابة الساعة‎.‎

وقال عمر “في البداية نقلنا البوليس التركي إلى مخفر ثم إلى مبنى يُسمّى “الجندرما” يوجد فيه عدد كبير من المهاجرين الفلسطينيين، ‏ولشدّة الاكتظاظ بداخله بقينا في باحته 7 أيام، وكانت المعاملة جيّدة، حيث حصلنا على الماء والطعام‎”.‎

بعد محطة “الجندرما”، نُقل المهاجرون اللبنانيون وعددهم 37 إلى مكان آخر يُفترض أنه مجمّع سكني للمهاجرين، لكنه فعلياً كان ‏سجناً‎.‎

وروى عمر “كيف بقوا أكثر من شهر داخل سجن “شنكري”، حيث لقوا معاملة سيّئة (ضرب وتنكيل) ولم يُسمح لهم حتى بالخروج إلى ‏الباحة إلا أقل من ساعتين في اليوم‎.‎

كما أضاف أن 12 سريراً وضع في كل غرفة لـ24 مهاجراً. وقال “لم أرَ الموت في البحر بل رأيته في سجن “شَنَكَري” التركي قرب ‏أزمير‎.‎

وأردف: “تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي، حتى إن حرارتي ارتفعت نتيجة التعذيب ولم أحصل على العناية اللازمة‎”.‎

أما عن السبب الذي دفعه للهجرة، فقال عمر “بدأت بالعمل وأنا في الخامسة عشرة من عمري، وكنت أستطيع تأمين مصروفي ودفع ‏أقساط المدرسة، لكن أحوالي تراجعت نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية، فقررت المغامرة وركوب زوارق الهجرة‎”.‎

كما أكد أنه باع سيارته وهاتفه لتأمين مبلغ 2500 دولار كلفة الرحلة‎.‎

لكن على الرغم من العذاب الجسدي والنفسي الذي لقيه في رحلته عبر البحر، أكد عمر استعداده لتكرارها ولو غداً، “لأن الوضع في ‏لبنان لم يعد يُحتمل”. وقال “نريد العيش بكرامة‎”.‎

وكما عمر، كذلك صديقه علي سرحال الذي عاد إلى بيروت مساء الخميس من ضمن الدفعة الأولى التي أعيدت من تركيا، حيث ‏تعرّض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من قبل جنود خفر السواحل اليوناني والتركي‎.‎

وقال لـ”العربية.نت” إن “بعض المهاجرين شبّه سجن “شَنَكَري” بسجن تدمر السوري نتيجة التعذيب الذي لقيناه من الجنود الأتراك‎.‎

كما أضاف “في كل مرّة كان يشهد السجن إشكالاً بين المهاجرين، كنّا نحن اللبنانيين نتعرّض للتعذيب من قبل الجنود الأتراك بدون ‏سبب”. وأردف “تعرّضنا لأبشع أنواع التعذيب داخل السجن، كانوا يضعون لنا الديدان ونوعا من المخدّر في الأكل. كنا نأكل العصي ‏يومياً فقط لأننا لبنانيون وعرب‎”.‎

إلى ذلك، تحدّث علي عن “استغلال” تركي لقضايا المهاجرين، مؤكدا أنهم أجبروا على التوقيع على تعهّد بعدم دخول تركيا قبل ستة ‏أشهر من اليوم، وبأنهم ظلوا على أراضيها مدة 9 أشهر- وهو ليس صحيحاً، وذلك بهدف حصول أنقرة على “تعويضات” مالية من قبل ‏الأمم المتحدة‎.‎