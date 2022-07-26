الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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لبناني في قبضة جيش العدو الإسرائيلي

منذ 41 دقيقة
ترسيم الحدود

ترسيم الحدود

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن قيام أحد المستوطنين بتوقيف لبنانياً يدعى علي مرعي من بلدة حبوش قفز فوق السياج ودخل إلى مستعمرة “مرغليوت” (هونين) وسلمه لجيش العدو الإسرائيلي.

وكان مرع قد قفز فوق السياج وتجاوز الحدود مرتين عام 2018 قرب بوابة فاطمة ووصل في إحداها إلى “كريات شمونة” سيرا على الأقدام ولم يلاحظه احد الا عندما صعد في إحدى الحافلات و قيل حينها بأن قدراته الذهنية غير مستقرة.

وعلى الفور انتشر جيش العدو قرب السياج الحدودي غرب مستعمرة مرغليوت “هونين” بعد إلقاء القبض على مرعي و تعصيب عينيه و تكبيله.

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