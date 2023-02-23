لبنان أمام خطر تفكّك الدولة.. وباريس رفعت من وتيرة حضورها رئاسيًا

أكّدت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية” أن لا جديد رئاسياً على الإطلاق، سوى أنّ الأطراف تحضّر للمعركة كل من موقعه وعلى طريقته، ولا يبدو أنّ ثمة من هذه الأطراف من يرغب في التنازل لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية.

وكشفت المصادر لـ”الجمهورية”، أنّ مشاورات داخلية تجري على مستويات مختلفة، سعياً لبلورة فكرة مخرج تسري في الهشيم السياسي أو تحرّك المياه الراكدة في بحيرات التنافر والتعطيل، إلّا أنّ هذه المشاورات تدور في الحلقة المفرغة، وبمعنى أدق في نقطة الصفر؛ فالإرادات متصادمة، والنوايا ليست صافية، حتى لا نقول لا توجد رغبة جدّية في انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفتت إلى أن الأميركيين كانوا الأكثر صراحة في تقدير ما قد يؤول إليه الوضع اللبناني، بتأكيدهم على أنّ استمرار الوضع الراهن في لبنان، خارج مسار الإنقاذ الذي يوجب المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة توفي بالتزاماتها الاصلاحية، سيؤدي بالتأكيد إلى واقع مرير تتعاقب فيه الأزمات، ما قد يضع لبنان أمام خطر أن تتفكّك الدولة بالكامل.

كما أشار مصدر مسؤول إلى أنّ الاجتماع الخماسي أكّد الحاجة إلى توافق اللبنانيين على رئيس، ارتكازاً على معيار وحيد هو مصلحة لبنان. وقال: “هذا ما تبلّغناه حرفياً من سفراء الاجتماع. وباريس رفعت من وتيرة حضورها في الملف الرئاسي أكثر من أي وقت مضى، للدفع إلى طي الملف الرئاسي بالتوافق على رئيس. ويتجلّى ذلك في التحرّك المكثف الذي بدأته السفيرة الفرنسية في الاتجاهات اللبنانية المختلفة، والمدفوع بخشية ومخاوف كبرى تعتري الإدارة الفرنسية من انزلاق الوضع في لبنان إلى صعوبات تعمّق من مأساة الشعب اللبناني”.