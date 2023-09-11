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لبنان أمام "خطر وجوديّ".. ماذا كشف وزير الثقافة؟

منذ 14 دقيقة
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

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توجّه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، إلى اللبنانيّين، قائلًا: “خذوا علمًا أننا لسنا أمام مجرد عبء ناتج عن استضافة نازحين.. لقد دخلنا في مرحلة الخطر الوجودي (وهذا التعبير استعمله اليوم قائد الجيش واستعمله أيضًا المدير العام للأمن العام)”.

المرتضى أضاف عبر منصة “إكس”: “السبب الأوّل لوصولنا إلى مرحلة هذا الخطر يعود إلى أنّ ما يسمّى بـ”المجتمع الدولي” (وأدواته المتمثّلة بالمنظّمات غير الحكومية) يسعى من الأصل إلى تثبيت النازحين ههنا في وطننا”.

وتابع: “بعد الظهر ستعاود الحكومة اجتماعها وانتظروا قرارات ترتقي في جدّيتها إلى مستوى ذلك الخطر.. على اللبنانيين الوعي ومواجهة هذا الخطر متحدين.. لعنة الله على من أوصلنا الى هنا… لعنة الله على الظالمين والمتواطئين”.

وعقب الجلسة الحكوميّة، قال المرتضى في تغريدة أخرى: “صدرت القرارات بشأن مواجهة مشروع تثبيت النازحين في لبنان.. العبرة للتنفيذ ضمن مهلة أسبوعين من اليوم.. ساهرون إن شاء الله”.

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