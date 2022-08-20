السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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لبنان أمام مرحلة ضبابية... وهذا هو المطلوب

منذ 21 دقيقة
لبنان - تعبيرية

لبنان - تعبيرية

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أكد النائب شوقي دكاش أن “موقف حزب القوات اللبنانية واضح في التشديد على تشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد، حكومة فعالة غير زبائنية أو حكومة محاصصات”.

ودعا في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية المحددة”، وطلب من النواب السياديين “التوحد والتعاون لتسمية مرشح للرئاسة”، موضحًا أن “التواصل جدي وقائم مع بعض الأفرقاء السياديين والتغييريين للاتفاق على اسم المرشح”.

وشدد دكاش على أن “تكتل الجمهورية القوية يؤيد موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الداعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإلى تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن”.

واعتبر أننا “أمام مرحلة ضبابية والمطلوب اليوم هو وضع خطة اجتماعية ورؤية واضحة وشفافة مع الناس لحل الأزمة المعيشية بدلا من تحديد الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة، إذ أننا صرفنا كل شيء من المركزي على دعم المنتجات التي ذهبت للتهريب بينما الآن أصبحت معظم المنتجات مدولرة”.

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