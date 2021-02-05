الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان إلى الفتح الجزئي البسيط… وحظر التجول باقٍ

5 - فبراير - 2021
الإقفال العام في لبنان

الإقفال العام في لبنان

A A A
طباعة المقال

انتهى اجتماع اللجنة الفنّية الخاصة بفيروس كورونا في السراي وأوصت بفتح جزئي بسيط لبعض القطاعات الأساسية كبعض المصانع والسوبرماركت والأفران.

وكشفت معلومات صحفية أن اللجنة الفنّية لم تدعُ إلى فتح البلد بل إلى استمرار الإغلاق مع بعض الاستثناءات والسماح لبعض القطاعات الملحّة كالقطاعات الطبّية والاستهلاكية بالفتح ولا يزال التعامل بالمنصة للحصول على أذونات الخروج مستمرّاً.

وقالت مصادر السراي الحكومي، “ننتظر وصول الدفعة الأولى من اللقاح بدءاً من منتصف الشهر الحالي مع تأكيد تطبيق خطّة وزارة الصحة”.

ولفتت المعلومات إلى أن حظر التجوّل باقٍ والـ capacity أو نسبة الإشغال ستُطبّق في القطاعات الملحّة التي سيتمّ فتحها وليس هناك من فتحٍ تدريجيّ للبلاد في توصية اللجنة الفنّية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
عون يبحث مع ميقاتي دخول “انرجان باور” المنطقة المتنازع عليها
بعلبك
بالفيديو… معمل لتصنيع المخدرات في “الشراونة”
إصابات للجيش في “الشراونة” وتوقيف أشخاص (صور)

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رخص قيادة هذه البلدان تمكّنك من التجول بأريحية في دبي!
مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
بيان لـ”الرياضي” بشأن مباراة “بيروت”!