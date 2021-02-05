لبنان إلى الفتح الجزئي البسيط… وحظر التجول باقٍ

انتهى اجتماع اللجنة الفنّية الخاصة بفيروس كورونا في السراي وأوصت بفتح جزئي بسيط لبعض القطاعات الأساسية كبعض المصانع والسوبرماركت والأفران.

وكشفت معلومات صحفية أن اللجنة الفنّية لم تدعُ إلى فتح البلد بل إلى استمرار الإغلاق مع بعض الاستثناءات والسماح لبعض القطاعات الملحّة كالقطاعات الطبّية والاستهلاكية بالفتح ولا يزال التعامل بالمنصة للحصول على أذونات الخروج مستمرّاً.

وقالت مصادر السراي الحكومي، “ننتظر وصول الدفعة الأولى من اللقاح بدءاً من منتصف الشهر الحالي مع تأكيد تطبيق خطّة وزارة الصحة”.

ولفتت المعلومات إلى أن حظر التجوّل باقٍ والـ capacity أو نسبة الإشغال ستُطبّق في القطاعات الملحّة التي سيتمّ فتحها وليس هناك من فتحٍ تدريجيّ للبلاد في توصية اللجنة الفنّية.