لبنان الأعلى "عربياً" في تسجيل إصابات "أوميكرون"!!

أشار وزير الصحة فراس أبيض الى أن “نسبة اللقاح لمواجهة كورونا لا تزال أقل من 40 % والمستشفيات ممتلئة وقدرتها على استقبال مرضى اكثر محدودة”.

وتابع الدكتور في حديث لقناة الجديد: “موضوع المستشفيات هو من يحدد ان كنا سنتجه الى الاقفال العام في البلد او لا”.

وأوضح أن “اوميكرون متحور سريع الانتشار وهو اسرع من متحور دلتا بضعفين ونصف و من تلقى 3 جرعات من اللقاح لديه اكبر قدر من الحماية من هذا المتحور”.

وجاء في تقرير لموقع روسيا اليوم، حول الدول العربية التي سجلت تفشي المتحور الجديد وعدد الإصابات المؤكدة التي رصدتها:

لبنان – نحو 60 إصابة مؤكدة

الأردن – سبع إصابات على الأقل

قطر – أربع إصابات

فلسطين – ثلاث إصابات

سلطنة عمان – إصابتان على الأقل

المغرب – إصابة واحدة على الأقل

السعودية – إصابة واحدة على الأقل

الإمارات – إصابة واحدة على الأقل

الجزائر – إصابة واحدة على الأقل

البحرين – إصابة واحدة على الأقل

الكويت – إصابة واحدة على الأقل

تونس – إصابة واحدة على الأقل

وأعلنت السلطات الصحية المصرية عن عدم رصدها أي إصابات بـ”أوميكرون” في أراضي البلاد حتى الآن، على الرغم من أن عدداً من الحالات التي تم تسجيلها في دول أخرى، منها أول إصابة بأوميكرون تم رصدها في أوروبا، وصلت من هذا البلد العربي.