لبنان الأغلى عربيًا بأسعار اللحوم!

تصدّر لبنان قائمة الدول العربية وفق مؤشّر أغلى اللحوم، حيث بلغ متوسّط سعر كيلو اللحمة 37.71 دولار أميركي، حسب إحصاءات Nymboo.

وتظهر الاحصاءات فرقًا كبيرا جدا بين لبنان وباقي الدول العربية، إذ إنّ ثاني دولة في القائمة هي السعودية حيث يصل سعر كيلو اللحمة فيها 12.38 دولار أميركي.

وتذيّلت دولة المغرب القائمة كأرخص دولة لناحية أسعار اللحوم، حيث يصل متوسّط سعر كيلو اللحمة فيها الى 7.47 دولار أميركي فقط، اي بفارق 30 دولار عن لبنان.

ويشهد لبنان المثقل بالأزمات ارتفاعًا حادًا في نسب التضخم منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية والمالية في تشرين الأول من عام 2019، ويصفها المحللون بأنها الأسوأ منذ عقود.

وتقدر الأمم المتحدة أن قرابة نصف السكان يعيشون في حالة من الفقر المدقع.

يأتي ذلك فيما سجّل سعر الصرف في السوق السوداء السبت 9 تموز 2022، 29350 ليرة لبنانية للشراء و29400 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.