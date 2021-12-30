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لبنان الأول عربيًا والـ11 عالميًا لحصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية

30 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 8:48 مساءً
الذهب

الذهب

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أظهر تقرير نشره مجلس الذهب العالمي، تصدر ​لبنان​ قائمة ​الدول العربية​، والمرتبة الـ11 عالميًا، لحصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لكل دولة، حيث شكل الذهب نحو 45.6% من إجمالي احتياطياته، بينما شكّل حجم احتياطي الذهب، نسبة 286,8 طن

ونشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر كانون الثاني، وهو التقرير الختامي للعام 2021، حيث أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم، بلغت 35582.3 طن من المعدن، كما شكلت احتياطيات البنوك المركزية للدول العربية، من المعدن النفيس، نحو 3.85% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، حيث تصدرت ​السعودية​ الدول العربية باحتياطيات الذهب، ووصل ما تملكه من المعدن النفيس إلى 323.1 طن، وعلى مستوى العالم تصدرت ​الولايات المتحدة الأميركية​، دول العالم باحتياطيات الذهب، والتي بلغت 8133.5 طن.

وفي ما يلي لائحة بأكبر الدول بحصة الذهب في احتياطياتها بناء على تقرير المجلس:

 

 

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