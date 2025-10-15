الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان الساحة التالية في المواجهة.. ومصادر تكشف التفاصيل

منذ 33 دقيقة
واشنطن: لحكومة تحاكي مطالب الشعب اللبناني

واشنطن: لحكومة تحاكي مطالب الشعب اللبناني

A A A
طباعة المقال

بعد الحرب الأخيرة عل لبنان، واتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل منذ أيام بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل وبعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة عن بيروت، يقع لبنان اليوم تحت الأضواء.

هذا وقد كشفت مصادر دبلوماسية أميركية لـmtv أنّ واشنطن “تعتبر لبنان الساحة التالية في مواجهة النفوذ الإيراني، وتشدد على أنّ “حزب الله”، الذراعَ العسكريةَ الأبرزَ لطهران، فقد شرعيته السياسية والعسكرية، ودعم الجيش أولوية”.

وبحسب مصدرٍ في الإدارة الأميركية، “يجري العمل على خطَّين متوازيين: الأول، دعم مؤسسات الدولة كي لا تسقط في الفلك الإيراني؛ والثاني، خنق الشبكات المالية التي تربط بيروت بطهران وتموّل حزب الله”، مؤكّدًا أنّ “السلاح غير الشرعي يجب أن يُنزَع بالكامل”.

وفي هذا الإطار، كانت واشنطن قد رفعت سقف مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني، فيما وسّعت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها لتشمل قرابة خمسين فردًا وكيانًا وسفينةً متورطةً في تسهيل صادرات النفط الإيراني.

كما ذكّر المصدر عن “إعلان المكافأة التي أصدرتها الإدارة الأميركية، والذي تصل قيمتها إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن شبكات تمويل “حزب الله”، في مؤشرٍ إلى أنّ المعركة ضد نفوذ إيران لم تعد سياسيةً فقط، بل ماليةً وأمنيةً أيضًا”.

كما شدد السيناتور ليندسي غراهام على أنه “من الضروري أن ينجح لبنان في نزع سلاح حزب الله قبل أن يُحقّق السلام الحقيقي في المنطقة، وهو أكثر منظمةٍ في الشرق الأوسط لديها دماء على يديها هي حزب الله، من لبنان إلى سوريا إلى اليمن، وخصوصاً من وقت انفجار المارينز”.

وختمت المصادر للـmtv بالقول: “لا دولة في لبنان مع دولة حزب الله، ولا سيادة مع سلاحٍ يقرّر الحرب والسلم… مرحلةُ السلام عبر القوّة بدأت بالفعل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    استهداف- تعبيرية
    مسيرة تستهدف "رابيد" على طريق صديقين جنوب لبنان
    الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
    الرئيس سلام ترأس إجتماعاً للبحث في أوضاع السجناء
    أمام السفارة الاميركية في عوكر
    السفير الأميركي الجديد في لبنان: مهمتي هي رحلة شخصية!

    الأكثر قراءة

    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
    استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!