الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لبنان القوي": لضرورة حماية لبنان من أي توسّع للحرب

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1_ يجدّد التكتل تحذيره من خطر تفكك الدولة مع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية في ظل تصلّب مواقف بعض الكتل النيابية سواء برفض التشاور ، أو بمحاولة فرض مرشحها او برفض التوافق على إسم أو برفض الإلتزام بتأمين النصاب، بينما المطلوب أن تتقدم المواقف قي اتجاه حل يفضي الى إنتخاب رئيس إما بالتوافق أو بالمنافسة الديموقراطية.

2_ يرى التكتل أن خطر توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان يفترض تضامن اللبنانيين في ما بينهم في مواجهة العدو، مع التأكيد على ضرورة حماية لبنان من أي توسع للحرب ناتج عن الدعم العسكري للفلسطينيين في حرب غزة حتى ولو كانت له مبرراته الأخلاقية والإنسانية.

3_ يطالب التكتل المعنيين في الدولة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ومساءلتها بسبب تخلّفها عن تسليم الدولة داتا المعلومات الخاصة بالنازحين السوريين للتمييز بين من تنطبق عليه صفة النازح الأمني وصفة النازح الإقتصادي. ويذكّر التكتل بمسؤولية وزير القوات اللبنانية بيار ابو عاصي الذي كان يتولّى وزارة الشؤون الإجتماعية وأوقف عمدًا تسجيل النازحين الذي كان جاريًا في حينه فتسبب بالفوضى التي يدفع لبنان ثمنها.

    المزيد من أخبار لبنان

    ملف النزوح السوري على طاولة البحث بين الخوري ونواب "لبنان القوي"
    النائب عبد الرحمن البزري
    البزري شكر المملكة العربية السعودية على دعمها لبنان
    النائب وضاح الصادق
    الصادق يقترح قانوناً يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج وتوزيع الكهرباء

    الأكثر قراءة

    إصابات في الجيش الإسرائيلي
    18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
    إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
    مؤسسة كهرباء لبنان
    خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية