“لبنان القوي” يتقدم باقتراح قانون يهدف للتسريع بتشكيل الحكومات

قدم النائب جورج عطالله بإسم تكتل لبنان القوي بإقتراح قانون لتعديل دستوري وتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية بشهر واحد، كما تحديد مهلة شهر للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.

وقال عطالله من مجلس النواب:”هذا التعديل يأتي من ضمن سلّة القوانين الاصلاحية التي تهدف الى تفعيل العمل وجعل النصوص مصدراً لإيجاد الحلول وليس العكس، والهدف الثاني هو ألاّ تعاني السلطة الاجرائية من فترات طويلة من الشغور وألاّ تعيش الولايات الرئاسية في فترات طويلة من تصريف الاعمال.”

وكان عاللع قد رد في مداخلة تلفزيونية على النائب قاسم هاشم بقوله “غير دقيق القول إن موضوع وزارة المال بات مسلما به من قبل كل الفرقاء واذا كان تم التسليم به بهذه الحكومة لاسباب معينة فهذا لا يمكن اعتباره تسليماً نهائياً”

وأضاف أيضاً أننا لسنا بوارد الدخول بسجالات حول تأليف الحكومة ونريد ان تكون هذه الحكومة جامعة في هذا الظرف الاستثنائي