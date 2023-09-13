"لبنان القوي" يقبل بحوار برّي ولكن.. بضمانات!

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون إلى أن “تكتل لبنان القوي، يقبل المشاركة في حوار رئيس مجلس النواب نبيه بري بنسبة 90%، ولكنّه يريد ضمانات من صاحب الدعوة في ما خص الـ10% لعقد جلسات انتخابية مفتوحة مهما كانت نتيجة الحوار”.

عون اعتبر في حديث إلى “صوت كل لبنان” أنّ “الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وطالما أنه يؤيّد مبادرة الرئيس بري، فيمكنه أن يلعب دور الوسيط بين “التيار” وبري بحيث يكون عامل حثّ لعدم التهرب من أي التزام”، مشيرًا إلى أنّ مطالب “التيار” “ليست لمصلحته، بل هي مطالب منطقية”.

وعن ارتفاع أسهم قائد الجيش للرئاسة، قال عون: “لا حاجة لرأي التيار بما أن هناك 110 نواب يمكنهم السير به إذا كان هناك اتفاق خارجي لاعتماده”.

وأشار إلى أنّه لا يمكن لأحد فرض المسؤولية على تكتل “لبنان القوي”، مشددًا على أن “التكتل لن يسير إلّا بمن يقتنع به”.