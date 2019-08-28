لبنان اليوم: الاسد طلب ونصرالله استجاب

يعيش لبنان هاجس انتظار رد حزب الله على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بطائرتين مسيرتين وسط تخبط بموقف لبنان الرسمي المناشد للمجتمع الدولي للجم أي عدوان مقبل قد تقوم به تل ابيب على بيروت.

هذا، وبعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم أمس الثلاثاء، تضاربت الانباء حول ان “المجلس الأعلى” تبلّغ من حزب الله ان رده سيكون متناسقاً بحيث لا يعرض لبنان لأي رد فعل إسرائيلي مدمر، ما نفته مصادر وزارية بقولها ان “المجلس الأعلى لم يتبلّغ بذلك.

تزامناً، طمأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين خلال لقاء علمائي عصر امس الثلاثاء بمناسبة قرب حلول شهر محرم “فيكن تناموا مرتاحين، الرد مش اليوم”.

والافت في حديث نصرالله قوله، ان رئيس النظام السوري بشار الأسد طلب منه عدم الخروج من سوريا، معلناً عن ان الحزب لن يخرج من سوريا حتى بعد انتهاء الحرب.

على الصعيد الحكومي، برزت المواقف المطالبة بالاستراتيجية الدفاعية، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة التي تبدو “مسيّرة” ولا تتحكم بهذا القرار، اذا اوضحت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”اللواء”، انها كانت تفضل بحث موضوع الاعتداءات الاسرائيلية بالتفاصيل على طاولة مجلس الوزراء قبل عرضها على اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، واعلنت انها ضد نشوب اي حرب لانها لا تريد ان يتورط البلد عسكريا، مع رفضها التهاون مع إسرائيل.

وفي سياق متصل، علمت “الشرق الأوسط” أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم ينقطع منذ وقوع العدوان الإسرائيلي عن التواصل مع الإدارة الأميركية، من خلال وزير الخارجية مايك بومبيو، وجهات دولية، في محاولة للجم إسرائيل، لأنه يتخوّف في حال تدهور الوضع من انجرار لبنان ومن خلاله المنطقة إلى منزلق خطير قد يدفعها إلى المجهول.

وعلى صعيد التقارير حول المسار الذي سلكته الطائرتين المسيرتين، والتناقضات في التحاليل الفاقدة للمصداقية، رأى العميد المتقاعد سليم أبو إسماعيل في حديث إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أنه “لإزالة كل الالتباسات والفصل بين هذه المعلومات الكثيرة المتناقضة المتداولة وغيرها، كان يُفترض أن يتم كشف دقيق على الطائرة التي انفجرت أو أُسقطت.

وشدد على أن “القضية برمّتها من المفترض أن تكون تحت سيطرة ومعرفة ومتابعة الجيش اللبناني”، مؤكداُ أنه “يوجد في الجيش فنيون وتقنيون يمتلكون الخبرات اللازمة، ولدينا اختصاصيين في الجيش خضعوا لدورات تدريبية متخصصة في الخارج على هذا النوع من الطائرات (Unmanned Aerial Wehicles UAV)”

وفي سياق ليس ببعيد، توقفت مصادر الوزارية حول الخروقات الإسرائيلية التي تلت ليلة الهجوم على الضاحية، والتي تمثلت بقضف إسرائيلي صاروخي استهدف المقر العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة في قوسايا، إذ كشفت المصادر “للشرق الأوسط”، عن أن المنطقة التي استهدفتها الصواريخ تشكل جسر العبور من البقاع الأوسط إلى بلدة الزبداني في سوريا، وأن مقاتلي حزب الله يستخدمونها في تنقلاتهم للوصول إلى بعض البلدات الواقعة في ريف دمشق، وبالتالي فإن الصواريخ أصابت بعض أطراف البلدة المتداخلة حدودياً مع الأراضي السورية.

وبعيداً عن التطورات الأمنية والتوتر الحاصل بين لبنان وإسرائيل، هناك ملفات حياتية واجتماعية وانمائية تجسد الهم الأساسي للمواطن الذي يعاني يومياً الوضع الاقتصادي اللبناني، وفي سياق متابعتهما للمشاريع الانمائية في قضاء بشري، عقد نائبا القضاء ستريدا جعجع وجوزف اسحق اجتماعاً في معراب، تابعا خلاله البحث في المراحل التي قطعها المشروع النموذجي للصرف الصحي في منطقة بشري والمموّل بموجب قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية. ويأتي هذا المشروع كنتيجة للتجربة الناجحة التي تمثلت بتنفيذ محطة تكرير للمياه المبتذلة وشبكات للصرف الصحي في منطقة الحريم في مدينة بشري، والتي تمّ تمويلها وتنفيذها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، ووضعت في الخدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبالإضافة الى محطة التكرير هذه، يتم حاليا ً تنفيذ شبكات للصرف الصحي لخدمة مدينة بشري ومنطقة الارز، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر موقع القوات اللبنانية