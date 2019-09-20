لبنان اليوم: باريس تمتحن الحريري وعون يخذل حزب الله

يخيم جو من الترقب على أكثر من مستوى على المشهدية السياسية اليوم، ففي وقت لا تزال الأنظار متجهة الى باريس حيث يحاول رئيس الحكومة سعد الحريري تحصيل أموال “سيدر” لئلا تطير على لبنان بسبب تأخره بإنجاز الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد، عين أخرى تركز على زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الأحد الى نيويورك وتأثير وضع حزب الله عليها. وتترقب في آن الأوساط كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد ظهر اليوم الجمعة وما يمكن أن تحمله من مضامين.

وفي السياق، اوضحت اوساط قريبة من حزب الله لـ”الجمهورية”، ان “نصرالله سيتطرق الى الهجمات التي تعرّضت لها شركة أرامكو في السعودية وما تلاها من تهديدات، وسيكرّر التحذير من تبعات اي حرب على ايران، كذلك سيتوقف عند دلالات نتائج الانتخابات الاسرائيلية وانعكاساتها المحتملة”.

وداخلياً، سيركّز نصرالله على “ملف العملاء من زاوية قضية العميل عامر الفاخوري، الى جانب مسائل أخرى تتصل بالوضع الداخلي”.

أما لجهة زيارة الحريري باريس، أكدت مصادر لبنانية في باريس ان “الاجتماع اللبناني – الفرنسي سيطلق الآلية التنفيذية لمقررات مؤتمر سيدر”.

وأضافت عبر “اللواء”، ان “الحريري سيضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تفاصيل، ما تمّ إنجازه، لجهة إصدار القوانين الملائمة لعملية الاستثمار فضلاً عن سلسلة من الإصلاحات، بما فيها تخفيضات العجز في الموازنة، واجراء التعيينات في المراكز القضائية والاقتصادية الرفيعة في الدولة، فضلاً عن الاجتماعات التحضيرية لإطلاق المشاريع، والتي عقدت مع ممثلي البنك الدولي”.

واشارت مصادر لـ”الجمهورية” الى انّ “ماكرون سيكون أمام خيارين: إما أن يقتنع بوجهة نظر الحريري المستعجلة والمتساهلة، أو يأخذ بوجهة نظر موفده الى لبنان بيار دوكان المتريثة والمتشددة، علماً أنّ الحريري ودوكان سيلتقيان في باريس ويتناقشان مجدداً”.

من جهة أخرى، لا تزال العقوبات الأميركية تلقي ثقلها على اوضاع لبنان السياسية وحتى الدبلوماسية هذه المرة، إذ عُلم ان وزير الصحة جميل جبق لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المفترض ان يُشارك في مؤتمر لنظرائه الوزراء يقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتقدّم جبق بطلب لدى السفارة في بيروت لتجديد “الفيزا” التي كان حصل عليها سابقاً وانتهت صلاحيتها، الا ان طلبه رفض بسبب انتمائه لفريق وزراء حزب الله في الحكومة، في وقت تشتد العقوبات الاقتصادية على أفراد وكيانات مرتبطة بحزب الله مباشرة أو غير مباشرة، وذكرت معلومات ان الرئيس ميشال عون طمأنه لجهة اصطحاب الوزير جبق ضمن الوفد الرسمي.

وفي ظل العقوبات وحدتها، علمت “النهار” ان مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب مارشال بيلينغسلي يزور لبنان مطلع الاسبوع المقبل في سياق متابعة واشنطن اتصالاتها ومحادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين في الملفات ذات الصلة”.

ويتوقع ان يكون الأسبوع المقبل حافلاً، إذ يلتئم المجلس النيابي، الثلاثاء المقبل، بدعوة من رئيسه نبيه برّي في جلسة عامة وعلى جدول أعمالها 19 مشروعاً واقتراح قانون، لا تحمل في بذورها فتيل تفجير، وان كانت لا تخلو من تجاذبات، فيما المناخ العام للجلسة لا يظهر الا من خلال الأوراق الواردة أي الخطابات النيابية التي تسبق عادة الدخول في جدول الأعمال.

ويلاحظ في قراءة سريعة لجدول الأعمال ان معظم البنود هي عبارة عن اتفاقيات (7 مشاريع قوانين) لكن اقتراحات القوانين المقدمة من نواب وعددها 9 اقتراحات قوانين معجلة مكررة، جاءت من ملفات حسّاسة، تحمل احتمالات عدم تمريرها بسهولة، خصوصاً ان برّي وعد سابقاً بعدم تمرير هكذا اقتراحات من دون مرورها على اللجان.

المصدر موقع القوات اللبنانية