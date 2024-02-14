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لبنان بأمسّ الحاجة لروحية رفيق الحريري

منذ 17 ثانية
الرئيس الشهيد رفيق الحريري

الرئيس الشهيد رفيق الحريري

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أشارت مصادر سياسية في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لبنان بأمسّ الحاجة لروحية رفيق الحريري لجهة تطبيق الدستور وإنجاز الاستحقاقات، ولجهود رفيق الحريري الخارجية من أجل حشد الدعم الدولي، وذلك في ظل إهمال الاستحقاقات ورفض التواصل وعزل لبنان عن المجتمع العربي والغربي”.

ولفتت إلى أن “قتلة رفيق الحريري الذين أرادوا مع اغتياله إنهاء دوره الريادي في الداخل والخارج، وأرادوا فرملة التطوّر الذي كان يُحاول الحريري إرساءه، لا زالوا يسعون لإفشال لبنان وإغراقه بالأزمات الداخلية والخارجية، وذلك لأنهم لا يُريدون لبيروت استعادة دورها، وهذا ما يجب أن يتنبّه له معرقلو الاستحقاقات، وفي طليعتها انتخابات رئاسة الجمهورية”.

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