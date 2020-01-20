لبنان.. بطش مدراء المدارس الرسمية، و الدعوة للنظر بهذه الخطوات المتغطرسة و لقد اعذر من انذر!

أعلنت مديرة مدرسة التحويطة الرسمية المختلطة في عين الرمانة انها ستقوم بطرد عدد من طلاب الشهادة الرسمية فقط لمشاركتهم في المظاهرات التي هي حق شرعي لكل مواطن لبناني و تقوم أيضا بالتهديد بانها لن تسمح لهم بالتقديم على الامتحانات الرسمية.

و هذا بعد ما اقدمت العديد من المدارس على القيام بنفس الخطوات المشينة بحق الطلاب الذين ابدوا رقي الوطن بمجرد التحاقهم بصفوف الثورة التي تعتبر من حقوقهم البديهية للدفاع عن بلادهم و اعمارهم التي سرقت على يد زعماء وطنهم .

وهدد العديد من الطلاب وذويهم بالتصعيد جراء هذه الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس بسبب مشاركة الطلاب في الثورة في أوقات الدوام وخارجه.

طلابنا هم عامود الثورة الأساسي و لا يمكننا الاستغناء عن دورهم البنّاء في تلك الانتفاضة المشرفة ، و لذلك ندعو اللجنات القانونية المختصة بالتدخل لحماية الطلاب و التلاميذ في كافة أنحاء الوطن من مدراء الفساد في المؤسسات التربوية.

و نندد على انه لا يوجد اي حق لأي مدير مدرسة و بالأخص المدارس و الثانويات الرسمية التي هي ملك للمواطن اللبناني في الدرجة الاولى ، و للطالب اللبناني بطبيعة الحال بالاقدام على اي خطوة او اي قرار بسحب حق الطالب من التعليم و اقدامه الى القيام بالامتحانات الرسمية .