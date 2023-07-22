السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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لبنان تحت تأثير كتل حارّة.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

منذ 25 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، يترافق مع رطوبة سطحية عالية على السواحل، وهذا يزيد من الشعور بالحرّ.

من جهة أخرى يتأثر بها لبنان بدءاً من يوم غد الاحد بكتل حارة تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة بحدود ٤ -٥ درجات فوق المعدلات الموسمية وتستمر لغاية اواخر الشهر الجاري.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
١- الحرارة : تتراوح بين ٢٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الأحد : قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الاثنين : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

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