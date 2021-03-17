لبنان تحت تأثير منخفض جوّي.. إليكم تفاصيل الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل أمطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، ورياح ناشطة تشتد شمالاً لتصل إلى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجياً ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء إلى غائم جزئياً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق أوروبا الشرقية ابتداء من مساء هذا اليوم، مما يؤدي إلى طقس ماطر و عاصف، ينحسر تأثيره تدريجياً ابتداء من بعد ظهر غد الخميس.

– معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و الجبلية، يتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم حيث تهطل الأمطار مساء مترافقة مع رعد و برق ورياح ناشطة، تشتد شمالاً لتقارب 65 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر مع تدني الحرارة ليل الاربعاء/ صباح الخميس يتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى 1400 متر و ما فوق، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل أمطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، ورياح ناشطة تشتد شمالاً لتصل إلى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجياً ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء إلى غائم جزئياً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها في المناطق الداخلية والجبلية ، ورياح ناشط شمالاً مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.