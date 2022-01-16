لبنان.. تحذير من موجة جليد قوية

يؤثر طقس غير مستقر شتوي بارد على لبنان ويستمر لغاية ظهر اليوم مع انخفاض بالحرارة وامطار متفرقة وثلوج على الجبال والبقاع وتتدنى ما دون الالف متر شمالا.

وستضرب موجة جليد الجبال والبقاع ليلا وصباح غد الاثنين مع برد قارس وحرارة متدنية جداً. كما سنشهد عاصفة ثلجية قصيرة يوم الاربعاء وتطال الثلوج الجبال المتدنية.

طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و١٣ درجة بقاعا بين -٥ و٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و٤ درجة.

٢- الجو: غائم وممطر وتتساقط ثلوج على ١٠٠٠متر والبقاع خاصة الشمالي وتطال ٦٠٠متر في المناطق الشمالية.

٣- الرياح: شمالية غربية معتدلة من ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية متوسط

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر وبارد جدا خصوصاً صباحا فيما الجو قليل السحب والحرارة باردة جدا وتتراوح ساحلا بين ٥ و١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و٥ درجات وبقاعا بين -٧ و٦ درجات، الرياح شمالية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س ويتشكل جليد على الجبال ٥٠٠ متر وفي البقاع صباحاً.

الثلاثاء: طقس مستقر نهارا مع ارتفاع الحرارة ويتحول غير مستقر عاصف ليلا مع امطار متفرقة ثم يتحول الى عاصف ليلاً مع امطار غزيرة وثلوج على ١٤٠٠متر ورياح جنوبية غربية قوية جداً ٨٠كم/س فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٨ و١٤ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٦ درجات وبقاعا بين ١ و٨ درجات.