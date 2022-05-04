لبنان حاضر في لقاءات بهاء الحريري خلال زيارته واشنطن

رجل الاعمال بهاء الحريري مع عضو الكونغرس الأمريكي جيمس إي كلايبورن، وممثلين آخرين من الكونغرس

غرد رجل الاعمال بهاء الحريري عبر موقع “تويتر” عقب زيارته واشنطن معبراً عن سروره بلقاء اعضاء وممثلين من الكونغرس، وشكر الولايات المتحدة على تقديمها للمساعدات الاقتصادية والامنية للبنان، وشجعها على إعادة التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، واعادة النظر من خلال تعاملها مع المسؤولين الفاسدين بالحكومة.

وجاء في تغريدات الشيخ بهاء الحريري: “كان من دواعي سروري أن ألتقي بعضو الكونغرس الأمريكي جيمس إي كلايبورن، وممثلين آخرين من الكونغرس، أثناء زيارتي لواشنطن”(1/3)

كان من دواعي سروري أن ألتقي بعضو الكونغرس الأمريكي جيمس إي كلايبورن، وممثلين آخرين من الكونغرس، أثناء زيارتي لواشنطن. (1/3) pic.twitter.com/w58nkZyE5c — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 4, 2022

“وشكرت الولايات المتحدة على مساعدتها الاقتصادية والأمنية للبنان، وأثرت عدداً من القضايا كصعوبات اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية”. (2/3)

وشكرت الولايات المتحدة على مساعدتها الاقتصادية والأمنية للبنان، وأثرت عدداً من القضايا كصعوبات اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية. (2/3) — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 4, 2022

“-ضمان إعادة التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة لكي لا تأتي على حساب لبنان .

-تشجيع الولايات المتحدة على إعادة النظر في تعاملها مع المسؤولين اللبنانيين الفاسدين في الحكومة”. (3/3)

-ضمان إعادة التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة لكي لا تأتي على حساب لبنان .

-تشجيع الولايات المتحدة على إعادة النظر في تعاملها مع المسؤولين اللبنانيين الفاسدين في الحكومة. (3/3) — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 4, 2022