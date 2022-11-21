لبنان شارك في القمة الفرنكفونية.. ولقاءات بين ماكرون والمكاري

برز اهتمام دولي بالوضع اللبناني خلال انعقاد القمة الـ١٨ للدول الفرنكفونية التي انعقدت في العاصمة التونسية، حيث اتسمت أجواء نقاشات رئيس الوفد اللبناني وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مع الزعماء المشاركين وأبرزهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالحرص على لبنان واستعادة دوره الرائد في المنطقة.

وتفيد المعلومات أن لبنان حظي بإهتمام ماكرون إذ حرص على لقاء المكاري مرتين خلال الاستقبال كما على هامش عقد الجلسات داخل القمة.

وكان تشديد على ضرورة احترام إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وفي مقدمها الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الانتظام إلى الدولة اللبنانية و التفرغ لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.