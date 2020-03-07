لبنان دخل “حالة الطوارئ”…

كأنها «حال طوارئ» أعلنها لبنان اليوم بإزاء فيروس «كورونا» بدءاً من تأكيد وزير الصحة حمد حسن «اننا خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس وهناك انتشار الآن»، مروراً بالكشف عن 6 حالات جديدة مثبتة رفعت عدد الإصابات إلى 22، وصولاً إلى قراراتٍ وقائية غير مسبوقة شملت تمديد قفل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها إضافة إلى دور الحضانة حتى 14 الجاري، وإغلاق مراكز الترفيه من أندية رياضية وملاهي ليلية ودور السينما ومعارض ومسارح ومؤتمرات وغيرها.

ومن جهة اخرى واصل عدد من المحتجين من حراك صيدا، تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المصارف، لدعم صغار المودعين في الحصول على أموالهم، وأمام محال الصيرفة بهدف إغلاقها رفضا لتعاملها المالي بسعر صرف الدولار غير الرسمي، وسط هتافات منددة بالسياسات المالية وهندساتها الاقتصادية، وذلك لليوم للثالث على التوالي.

وفيما استمر سعر صرف الدولار لدى الصرافين بالانخفاض اليوم السبت، حيث سجّل ما بين 2350 و 2400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد تراوح أمس ما بين 2630 و2690 ليرة.

ورغم إنخفاض سعر الدولار، الا أن الصرافين لم يلتزموا بتعميم مصرف لبنان الذي صدر أمس، وقضى بإلزام الصيارفة بعدم شراء الدولار بما يتجاوز نسبة الـ30 % من سعره الرسمي، (حوالى 2000 ليرة).