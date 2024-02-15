لبنان: شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن !

أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الإسرائيلي. وقال رئيس الحكومة: “إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورتُ مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبتُ تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي”. أضاف: “في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو”. وقال: “إزاء تصاعد العدوان طلبتُ من وزير البيئة الدعوة إلى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع. كما اطلعتُ من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة”.







