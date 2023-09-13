لبنان عاجز عن ضبط المعابر غير الشرعية.. "صوت بيروت" يكشف الأسباب!

في ظلّ الأزمات المتزاحمة التي يعاني منها لبنان، برزت مؤخرًا موجة النزوح الجديدة للنازحين السوريين الذين يتدفقّون عبر المعابر غير الشرعيّة، بشكل غير مسبوق، مع ما يحمله من آثار سلبيّة ليس على الوضع الأمنيّ وحسب، بل وأيضًا على جهود الجباية وتصحيح الخلل المالي في لبنان، لا سيما وأنّ هذه المعابر تؤدي إلى استنزاف الموارد الماليّة في البلد. فلماذا يعجز لبنان عن إقفال ملف المعابر غير الشرعيّة؟

في هذا الإطار، يشير الكاتب والصحافي نذير رضا في حديث إلى “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ التدفق الحاصل اليوم يُعدّ أكبر موجة من النزوح السوريّ إلى لبنان منذ عام 2015، لافتًا إلى أنّ هذا النزوح هو نزوح اقتصادي لأنّ السوريين يعانون اليوم من الجوع وفقدان السلع الأساسية والتضخم.

رضا حذّر من أنّ قسمًا من هؤلاء النازحين جاء من أجل سلوك طريق البحر للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنّ لبنان يتحوّل إلى منصة تهريب للبشر إلى أوروبا، التي أرسلت تحذيرات عدّة إلى لبنان، وموضحًا أنّ الدولة اليوم أعجز من أن تضبط هذه الموجة غير المسبوقة من تدفق النازحين، لأنّها أكبر من قدرتها.