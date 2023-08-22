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لبنان على شفير "كارثة".. مخزون القمح والحبوب سينتهي خلال شهرين!

منذ 9 دقائق
الخبز

الخبز

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حذّرت نقابات الأفران من كارثة قد تحصل في قطاع الأفران والمخابز، في حال تعرضت حركة الاستيراد في البحر الأسود إلى فوضى أمنيّة وعسكريّة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

وقد لفتت النقابات إلى أنّ الكارثة يمكن أن تحلّ بلبنان لأنّه لا يملك مخزونًا من القمح والحبوب لأكثر من شهرين ونصف، وذلك بسبب فقدان الإهراءات في انفجاء مرفأ بيروت في الرابع من آب.

وفي بيان لها، طالبت نقابات الأفران رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاقتصاد والأحزاب والزعامات السياسية وكل من يعمل في الشأن العام، بالتحرك سريعًا لاحتواء الكارثة التي تنتظر الشعب اللبناني.

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