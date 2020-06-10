هل تم فعلاً وضع لبنان على لائحة فرنسا السوداء لمنع تحويل الأموال؟

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يروي مغترب لبناني انه توجه إلى “ويسترن يونيون” في باريس لتحويل أموال الى لبنان، وإذ به يتفاجأ بحديث الموظفة التي قالت له، “بلدك لبنان على لائحتنا السوداء وبالتالي لا يمكن تحويل أموال من فرنسا الى لبنان عبر ويسترن يونيون”.

يأتي هذا القرار الفرنسي بعدما اكدت مصادر اغترابية في السويد أن “منع التحويلات إلى لبنان بدأ وليس كما تردد اعتباراً من تموز المقبل”.

ونقل موقع القوات اللبنانية عن المصادر عن تخوفها انسحاب القرار إلى دول الاتحاد الأوروبي كافة، موضحة أن السويد والدنمارك وفنلندا والنروج وأيسلندا أول الدول الأوروبية التي عممت هذا القرار.

وتساءلت عن “كيفية التوفيق بين القرارات الأوروبية والمفاوضات القائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، في ظل اشتداد الحصار، وتوقعات بعدم حصول لبنان على المبلغ المطلوب، خصوصاً أنه حتى الساعة لا ورقة مالية لبنانية موحدة.

ولاحقاً أوضحت شركة أو.أم.تي. (OMT)، وكيل ويسترن يونيون في لبنان التوضيح الآتي:

عطفاً على ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومفاده أنّ وكلاء شركة ويسترن يونيون في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا لا يمكنهم تحويل الأموال إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون لأن لبنان أُدرج على اللائحة السوداء للدول التي يمكن التعامل معها،

وبعد التواصل مع شركة ويسترن يونيون للتأكّد من التفاصيل، يهمّ شركة OMT أن تنفي الخبر جملةً وتفصيلاً وتؤكّد أن المعلومات المتداولة غير صحيحة.

إن خدمة تحويل الأموال من فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون متوفّرة ويستطيع الزبائن استلام الحوالات بما فيها تلك الواردة من الدول المذكورة عبر أي مركز OMT في لبنان.