الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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لبنان على موعد مع انقطاع كامل للكهرباء عند الخامسة مساءً!

منذ 12 ثانية
أزمة الكهرباء في لبنان

أزمة الكهرباء في لبنان

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أفادت معلومات قناة “الجديد” بأن الشركة المشغلة لمعملي ​دير عمار​ و​الزهراني​، “برايم ساوث”، ستقوم بتسليم المعملين ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

وكشفت معلومات قناة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” أن Prime South اتخذت هذا القرار بعدما تراكمت مستحقاتها لدى كهرباء لبنان وبلغت 83 مليون دولار لم تتقاض منها سوى نحو مليوني دولار، مؤكدة أن الشركة لا يمكنها الاستمرار بالعمل في هذا الواقع، لا سيما أن ليس هناك من مؤشرات على أن ما تجبيه كهرباء لبنان سيتم تحويله إلى دولارات تستخدم في تشغيل المعامل وتأمين قطع غيار للصيانة.

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