لبنان على موعد مع تقلبات جوية... إليكم تفاصيل الطقس

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، وتستمر حتى يوم غد، وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١ درجة.
– الجو : غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
الاربعاء: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.