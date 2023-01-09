الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان على موعد مع تقلبات جوية... إليكم تفاصيل الطقس

منذ دقيقتين
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، وتستمر حتى يوم غد، وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١ درجة.
– الجو : غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الاربعاء: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    فادي كرم
    كرم: لجلسات متتالية حتى نجاحنا بانتخاب الرئيس
    النائب بلال عبدالله
    بلال عبد الله: آفاق التسوية الرئاسية مقفلة حتى الآن
    وائل أبو فاعور
    أبو فاعور يكشف عن المتغيّر الوحيد في جلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية

    الأكثر قراءة

    جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله
    بالفيديو: جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله وديع
    شعار باريس سان جيرمان
    سكتة قلبية تنهي حياة "مبامي" أحد نجوم باريس سان جيرمان
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يحلق مساء الأحد قبيل مفاجأة مرتقبة في "صيرفة"!