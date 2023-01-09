لبنان على موعد مع تقلبات جوية... إليكم تفاصيل الطقس

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، وتستمر حتى يوم غد، وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١ درجة.

– الجو : غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الاربعاء: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.