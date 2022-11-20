لبنان على موعد مع كتل رطبة... إليكم التفاصيل

يؤثر طقس مستقر حالياً على لبنان ويستمر لغاية بعد ظهر الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ويتأثر لبنان بعدها بكتل رطبة تؤدي ‏الى طقس متقلب وممطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة‎.‎

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٥ درجة، بقاعا بين ٨ و٢١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٣ و١٩‏‎ ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: مشمس، ظهور سحب عالية بعد الظهر

‏٣‏‎- ‎الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠/س‏‎ ‎

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة‎ ‎

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة‎.‎

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي‎:‎

الاثنين: الطقس مستقر وغائم بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، ٩ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة ‏على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س‎.‎

الثلاثاء: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٣ درجة ساحلا، ٧ و١٨ ‏بقاعاً وبين ١٢ و١٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س‎.‎