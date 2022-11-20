لبنان على موعد مع كتل رطبة... إليكم التفاصيل

يؤثر طقس مستقر حالياً على لبنان ويستمر لغاية بعد ظهر الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ويتأثر لبنان بعدها بكتل رطبة تؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٥ درجة، بقاعا بين ٨ و٢١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٣ و١٩
٢- الجو: مشمس، ظهور سحب عالية بعد الظهر
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين: الطقس مستقر وغائم بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، ٩ و٢٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س.
الثلاثاء: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٣ درجة ساحلا، ٧ و١٨ بقاعاً وبين ١٢ و١٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س.