الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
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لبنان على موعد مع "منخفض جويّ" جديد.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

منذ 43 دقيقة
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية رطبة ما زال يؤثر على لبنان اليوم بطقس بارد وممطر وثلوج على الـ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متر، يليه وصول منخفض أخر عالي الفعالية غدا الثلاثاء ويستمر لغاية الجمعة ويحمل معه تيارات هوائية شمالية باردة ستتدفق من فوق شمال شرق اوروبا جنوباً نحو منطقتنا وتؤدي الى تدنٍ اضافي بدرجات الحرارة.

ويترافق هذا المنخفض مع تساقط ثلوج على ارتفاع الـ ٩٠٠ متر وفي البقاع، فيما الهطولات تكون غزيرة احياناً مع تساقط حبات البرد ورياح نشطة وبرق ورعد. ولن يستقر الطقس قبل مطلع الاسبوع المقبل حسب آخر التوقعات.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

-الاثنين:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٤ ساحلا وبين ٠ و ٩ بقاعاً وبين ١ و ٦ على ال ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر احيانا وتتساقط الثلوج على و ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متو وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح: جنوبية غربية قوية احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية : سيئة خاصة جبلا بفعل الضباب
٧- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الثلاثاء: غير مستقر غائم وممطر بغزارة احياناً، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ١٠٠٠ ~ ١١٠٠متر وبعض مناطق البقاع. والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٨ و ١٤ ساحلا وبين -١ و ٧ بقاعاً وبين ١ و ٥ على الـ١٠٠٠. فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٥كم/س.

-الاربعاء: غير مستقر غائم وممطر بغزارة احياناً، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر وبعض مناطق البقاع. والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين ٠ و ٤ على الـ١٠٠٠. فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٥كم/س.

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