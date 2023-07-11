لبنان غائب كليًا عن جدول الأولويات.. وفرنسا وحيدة في المهمّة!

أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، جديّة الجانب الفرنسي في إنجاز حلّ سريع للأزمة في لبنان، إلّا أنّها لاحظت في الوقت نفسه أنّ باريس تبدو وكأنها وحدها في هذه المهمّة، حيث أن ملف لبنان غائب كلّيًا عن جدول اهتمامات وأولويات سائر الدول المصنفة صديقة أو شقيقة، حيث لا ذكر له لا من قريب أو من بعيد.

وتبعاً لذلك، أبلغت مصادر سياسية الى”الجمهورية” أنّ ما تخشى منه هو أن يَعلق الموفد الخاص الفرنسي جان إيف لودريان فور وصوله، في المتاهة اللبنانية، ويصعب عليه إقناع المكونات السياسية اللبنانية بالاستجابة إلى مسعى الحوار.

إلى ذلك، علمت “الجمهورية” أنّ الملف الرئاسي كان محور تداول بين سفير دولة غربية كبرى وشخصية وسطية بارزة في لقاءٍ جَمعهما في دارة الأخير قبل أيام قليلة، قدّم خلاله السفير المذكور مقاربة تشاؤميّة حول انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان.

واللافت في هذا اللقاء أن السفير الغربي قارَب الحراك الفرنسي كفرصة يتوجّب على اللبنانيين عدم تفويتها، مؤكدًا في الوقت عينه أن فَرض حلّ من الخارج على اللبنانيين أمر صعب وغير واقعي.