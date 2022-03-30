الأربعاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان في دائرة الخطر غذائياً

30 - مارس - 2022
سوبرماركت

سوبرماركت

A A A
طباعة المقال

لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أننا في دائرة الخطر في ما خص الأمن الغذائي طالما أن الأوضاع العالمية غير مستقرة والوضع السياسي متأزّم ولكن هذا لا يعني أننا سنصل إلى المجاعة.

وطمأن بحصلي، في حديث إذاعي، إلى ألّا خوف من انقطاع البضائع بل الخشية هي من عدم تمكّن المواطن من دفع ثمنها نتيجة ارتفاع أسعارها من المنشأ، إنّما ذلك لا يعني أننا سنصل إلى كارثة.

وأوضح بحصلي أن مشكلة القمح تكمن في فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان وليست المشكلة في عدم توافره، مشيراً إلى أنّ حاجة لبنان من القمح ليست بكبيرة نسبة إلى الحاجة العالمية ويمكن تأمينها بسهولة إذا فُتحت الاعتمادات بسرعة.

وأكد بحصلي السعي كقطاع خاص مع الحكومة لإيجاد حلول والتخفيف من الأزمة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    ضبط شاحنة تحتوي كمية من المخدرات ومُعدة للتهريب
    وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار
    الوزير نصار: توقيت مسيرات حزب الله على الحدود البحرية "ليس سليماً"
    هيكتور حجار
    الوزير حجار: بعض شروط ​البنك الدولي​ تعجيزية!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    ميشال عون
    مستشار القصر.. العهد لن ينتهي مع انتهاء ولاية عون وميقاتي يتذاكى
    "روجا إغناتوفا"، الملقبة باسم "ملكة العملات المشفرة"
    احتالت على ملايين المستثمرين.. من هي ملكة العملات المشفّرة الفارّة من العدالة؟